Более 600 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 600 тысяч человек. Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Вакцинация бесплатная. Врачи используют препарат «Спутник V». Об этом напомнила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Вакцинация позволяет защититься от COVID-19 и его тяжелых последствий. На данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 600 тысяч человек Светлана Лазарева.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.