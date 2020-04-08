«600 предприятий получат помощь в ближайшее время». Подмосковье рассказало о поддержке для бизнеса

Президент России Владимир Путин во время своего обращения рассказал о мерах поддержки, которые получит малый и средний бизнес страны из-за ситуации с коронавирусом. Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов пояснил, как они будут действовать в регионе.

Во время своего обращения президент Владимир Путин назвал три основные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в стране. Некоторые из них начали действовать еще в рамках прошлого пакета мер, но добавились и нововведения. Хромов отметил, что взносы для малых и средних предприятий (МСП) снизили с 30% до 15% еще в прошлый раз, но отсрочка по их уплате на шесть месяцев раньше действовала только для микропредприятий. Теперь она распространяется на все МСП.

Кроме того, Владимир Путин дополнил меры по отсрочке для предприятий малого и среднего бизнеса всех налогов, кроме НДС. Раньше пострадавшие от пандемии отрасли могли не платить их в течение шести месяцев, однако не было ясности, как именно придется погашать задолженность после завершения отсрочки.

Те налоги для малого и среднего предпринимательства и пострадавших отраслей могут быть уплачены бизнесом позже: не единомоментно через шесть месяцев. Они будут растянуты равными долями еще на целый год. У нас в такие отрасли попало очень много малого, среднего, и даже частично крупного бизнеса Вадим Хромов

Хромов отметил, что в их числе оказались аэропорты, магазины duty-free, культура, организация досуга и развлечений, деятельность организаций выставок и тех, кто предоставляет населению бытовые услуги — ремонт, химчистки, салоны красоты. От пандемии пострадали физкультура и спорт, а также туристические агенства и услуги в сфере туризма.

Пострадала и сфера питания — кафе, бары и рестораны работают только на доставку. Коронавирус повлиял и на организации негосударственного образования и гостиничный бизнес. Хромов отметил, что эти сферы особенно пострадали — они уже получают существенные меры поддержки.

Отдельно президент остановился на важных больших предприятиях — это список системообразующих. Здесь регионы и муниципалитеты должны будут очень точечно, в ручном режиме, помочь данным предприятиям пережить тяжелые времена.

Хромов подчеркнул, что сейчас тяжелая ситуация наблюдается практически во всех сферах бизнеса — нет ни одной отрасли, которая не затронута или не будет затронута в будущем. Прогнозируется снижение потребительского спроса.

«Мы со стороны Московской области уже определили более 600 организаций, которые получат существенное ручное сопровождение и внимание в их части по проведению бизнеса в ближайшее время. Это не значит, что все остальные организации окажутся обделенными — мы будем собирать информацию в рамках видеоконференций как областного, так и муниципального уровня, чтобы ни одна проблема бизнеса не осталась без какого-то конструктивного решения», — пояснил Хромов.