Более 600 млн рублей выделят в Подмосковье на субсидирование ипотек для семей с детьми

В Подмосковье выделят 612 миллионов рублей на субсидирование ипотечной ставки для семей с детьми. Эта сумма рассчитана на три года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

Программа субсидирования ипотечных ставок продлится до конца 2022 года. Воспользоваться льготой смогут семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 года. Благодаря субсидии семьи смогут приобрести жилье в ипотеку по ставке от 2,9%.

«Программа была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, она направлена на поддержание молодых семей в их желании стать родителями и оказывает поддержку застройщикам, так как распространяется только на первичный рынок», — уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что уже 270 семей обратились в ведомство, чтобы получить субсидию на ипотечную ставку.

Программу запустили летом этого года. Субсидия позволила снизить процентную ставку по ипотеке для семей на 3%.

Чтобы стать участником программы, необходимо подтвердить свои доходы выпиской из Пенсионного фонда России. В условиях пандемии банк ДОМ.РФ предложил жителям региона доказать кредитоспособность дистанционно. Выписка заменит все справки. Получить ее можно онлайн.

«Поддержка семей с детьми и повышение доступности ипотеки являются одним из приоритетов нашего банка. Запущенная с правительством Московской области программа позволит оказать подмосковным семьям помощь в улучшении жилищных условий — она уникальна тем, что рассчитана для заемщиков с одним ребенком в отличие от других программ, реализуемых для клиентов с двумя и более детьми. Мы видим растущий спрос на программу», — заявил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

По словам Литвинова, московский регион вошел в первую десятку субъектов РФ по заинтересованности в получении ипотеки в их банке. Объем финансирования по программе субсидирования ипотечной ставки реализуется вместе с банком ДОМ.РФ.