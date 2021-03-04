Почти 60 жителей аварийных домов Егорьевска переселят к концу марта

Еще 58 жителей аварийных домов Егорьевска получат ключи от новых квартир. Их вручат до конца марта 2021 года. Для этого в городском округе уже построили дом на Советской улице поселка Шувое.

Вскоре в новостройку переедут 58 человек, которые прежде жили в аварийных домах №№15 и 18 по улице Фабричной, а также №7 по улице 40 лет Октября.

Об этом рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего в этом году мы планируем переселить 2,8 тысячи человек Владимир Локтев.

Это означает, что до конца года в Подмосковье расселят 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Ранее стало известно, что почти 90 человек переселили из ветхих домов Подмосковья за два месяца.

Вместе с тем уже до 2025 года из аварийных помещений уедут 22 тысячи жителей региона.