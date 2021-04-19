Более 50 рабочих мест создадут на комплексе для выращивания и хранения овощей в Коломне

В городском округе Коломна создадут новый комплекс для выращивания, хранения и переработки овощей. После завершения всех работ на нем смогут работать 60 местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о создании нового комплекса подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский с ООО «Регион 34» и главой крестьянско-фермерского хозяйства Анатолием Ванюшкиным.

«Соглашение предусматривает реализацию проекта по созданию комплексов для выращивания, хранения и переработки овощей. Объем инвестиций составит 310 миллионов рублей. Проектная мощность — 12 тысяч тонн единовременного хранения овощей», — уточнил Воскресенский.

Проект собираются осуществить в два этапа. Сейчас завершают первую очередь по строительству хранилища для овощей. Общий объем инвестиций в эту часть проекта составляет 170 миллионов рублей. Склад площадью 4,5 тысячи квадратных метров сможет вместить четыре тысячи тонн единовременного хранения. Свыше 30 местных жители из деревень Сельниково и Зарудня смогут трудоустроиться на склад.

В рамках второго этапа работ реконструируют и модернизируют комплексы хранения, сортировки, переработки и фасовки овощей.

«Уже ведутся работы по завершению проекта площадью 11,5 тысячи квадратных метров, мощностью 8 тысяч тонн единовременного хранения. Объем инвестиций составит около 140 миллионов рублей», — отметил Воскресенский.

Министр заявил, что в этом году также введут в эксплуатацию дополнительные линии по сортировке, мойке, чистке, измельчению и сушке овощей. После запуска второй очереди проекта работа появится еще у 30 жителей.