Еще свыше 60 «Макдоналдсов» откроют в Подмосковье. Это тысячи рабочих мест и миллионы налогов

Сеть «Макдоналдсов» расширят в Подмосковье. Еще 60 точек быстрого питания откроют в ближайшие пять лет. Губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Марк Карена подписали соглашение на ПМЭФ в прошлом году, а теперь договорились о реализации проекта.

Подмосковье само поставляет сыр, мясные полуфабрикаты, молочные продукты и овощи в «Макдоналдс». За счет новых предприятий жители получат шесть тысяч рабочих мест. А на налоги от них в регионе строят, например, детские сады.

В подмосковных «Макдоналдсах» работают уже более 25 тысяч человек. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области поможет подобрать земли под новые рестораны.

«Мы в постоянном контакте с „Макдоналдс“. Примем активное участие в подборе участков. Уже сейчас доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в „Макдоналдс“, порядка 40%», — рассказал министр продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Больше рабочих мест

В Подмосковье работает 142 «Макдоналдса», и каждый день в них заходят по 300 тысяч человек.

«Запланированное расширение сети позволит создать еще шесть тысяч рабочих мест. Также это дополнительные налоги — в прошлом году они превысили 840 миллионов рублей», — отметили в сообщении пресс-службы Андрея Воробьева.

Расширение не только даст новые рабочие места. Увеличатся налоговые отчисления в бюджет Подмосковья.

«Объем инвестиций в развитие сети на территории региона уже сейчас составляет 12 миллиардов рублей. Дополнительно планируют инвестировать еще семь миллиардов», — уточнила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Первый подмосковный «Макдоналдс» появился в Мытищах, а сейчас у сети крупная база поставщиков — их около 30. Среди них Hochland, Ehrmann, Huhtamaki, «Белая Дача» и не только.