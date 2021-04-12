Со дня первого полета человека в космос прошло 60 лет. В Подмосковье одной из главных площадок на праздник стал Королев. Сюда приехал и внук советского ученого, в честь которого назвали город. На площади Покорителей космоса собрались активные жители, молодежь. Вместе с ними губернатор региона Андрей Воробьев возложил цветы к памятнику «Звездные люди Земли».

Источник фото: телеканал «360»

Глава Подмосковья отметил, что большое количество жителей работают на предприятиях, продолжающих космическое дело. Среди них корпорация «Энергия».

«Сегодня большое количество жителей собрались на площади, потому что многие из причастных к этому празднику работают в РКК „Энергия“ и дружны с космосом. Очень приятно, что здесь и молодежи много, а на предприятиях мы видим уже следующие поколения — подготовленных ребят, готовых дальше летать и на Луну, и на Марс», — сказал Воробьев.

Ежегодно в этом месте собирается и семья Андрея Королева — внука выдающегося советского конструктора Сергея Павловича Королева.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочу всю семью поблагодарить. Важно, что они приезжают и разговаривают. Сергей Павлович — легендарная личность, как и Келдышы, Глушко, Герберы, — все люди, приложившие руки к космосу. У Сергея Павловича Королева, кроме конструкторских способностей, была, на мой взгляд, уникальная способность по формированию команды. У него была мощнейшая команда — она была замотивирована на результат и этого результата могла добиваться», — рассказал губернатор.

Сам Андрей Королев поделился, что для его семьи этот день — святой, а праздник — самый любимый в году.

Мы всегда присутствуем в Королеве — нашем любимом городе: и 12 января, в день рождения дедушки, и 12 апреля. Конечно, мы испытываем немыслимую гордость, каждый год поражаясь, как в тех условиях можно было достичь такого грандиозного технического успеха Андрей Королев.

Губернатор Московской области поздравил в этот день всех, кто причастен к празднику. Он добавил, что сегодня в космической отрасли региона работают более 35 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Мы здесь, чтобы поздравить космонавтов. Они всегда говорят об инженерах, которые сделали возможным покорение космоса. С первого дня и до сегодняшнего космос — это постоянная конкуренция, это соревнование технологий. Мы эту конкуренцию выдерживаем Андрей Воробьев.

В Королеве ему показали и цех, где проводят испытания ракет. Это делают в центре, принадлежащем Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Источник фото: телеканал «360»

«Космос — безумная конкуренция. И чем дальше, тем больше. Я очень рад, что могу побывать на легендарном предприятии, что могу вспомнить здесь великие имена и их достижения. Сегодня тоже все, слава богу, летает и достигает цели. Я хочу сказать вам слова благодарности и за то, что вы есть, и за то, что появляются следующие молодые ребята. Ну и желаю нам покорения Марса, наверное?», — сказал губернатор.

Ранее мы рассказали, что в честь Дня космонавтики студенты из Королева устроили флешмоб — на площади они выстроились в цифру 60.