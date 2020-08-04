Свыше 6 тысяч умных счетчиков установили в домах Подмосковья за полгода

Потребителям, которые выберут умные счетчики, не потребуется информировать энергетиков о поломках. Приборы передадут все сведения автоматически, а жителям останется лишь оплачивать своевременно счета. Устройство ограничит подачу энергии, если обнаружит задолженность.

За шесть месяцев жителям московского региона установили уже более десяти тысяч умных счетчиков. Основной объем пришелся на Подмосковье. Работу провела компания «Россети Московский регион». А в планах до конца года — установить порядка 30 тысяч приборов.

Преимущества умных счетчиков

С июля вступил в силу федеральный закон, который нацелен на поэтапную установку интеллектуальных счетчиков. Приоритет отдадут потребителям, у которых либо отсутствуют устройства, либо они неисправны и требуют проверки.

Новые устройства позволяют энергетикам эффективно выявлять и предотвращать хищения электрической энергии, искать очаги потерь. Это повышает качество и надежность оказываемых услуг по ее передаче.

Если потребитель не установит умный счетчик, ему потребуется не только вовремя оплачивать счета, но и передавать показания об объемах электропотребления в свою компанию.

Согласно плану по развитию интеллектуального учета компании «Россети Московский регион», к 2030 году умными устройствами оснастят почти 1,5 миллиона точек.