Веселые праздники и соревнования. Более 6 тысяч мероприятий пройдет в парках Подмосковья в 2020 году

В Подмосковье насчитывается 100 парков культуры и отдыха. На их территории регулярно проводятся праздники, гулянья, спортивные и другие активности. На 2020 год запланировано провести более шести тысяч мероприятий.

В Подмосковье в несколько раз выросло количество парков. Так, в 2014 году их было 25, сейчас 100.

«Мы ежегодно создаем новые парки культуры и отдыха и благоустраиваем существующие», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В прошлом году в области благоустроили 17 парков, а также создали два новых.

«В этом мы продолжим работы по восстановлению парка усадьбы Кривякино и парка Малевича», — уточнил министр.

В Подмосковье установилась традиция — отмечать Дни города в парках. Также на их территории проводят спортивные мероприятия, массовые гулянья и мастер-классы.

В этом году масштабные празднования Дня города пройдут в 20 городах, среди них Королев, Химки, Красногорск, Одинцово, Люберцы, Балашиха, Домодедово, Клин, Видное, Реутов, Сергиев Посад, Солнечногорск, Раменское, Подольск, Мытищи, Дмитров, Ногинск, Наро-Фоминск, Серпухов и Воскресенск.

Некоторые парки проводят мероприятия на постоянной основе. В определенный сезон тот или иной парк приглашает всех жителей на разного рода активности.

Например, зимой жители Одинцова могут принять участие в лыжном забеге «Мажносовская лыжня», который проходит в парке имени Ларисы Лазутиной. Но кататься на лыжах там можно и на протяжении всей зимы.

Парк Принарского в Серпухове этим летом приглашает всех желающих на фестиваль света и огня «Жар-фест», который планируется провести в июле.

В ступинском парке Островского состоится фестиваль фермерской продукции «Фестиваль урожая» в сентябре.

Особая концентрация фестивальных программ будет летом в Воскресенске, в парке Кривякино. Там пройдет театральный фестиваль «Точка кипения» и Йога-фест в июне, фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» в августе.

В общем, активный отдых на любой вкус ждет жителей Подмосковья в парках по всему региону.

Также на свежем воздухе отмечают и государственные праздники. Гулянья проходят в более чем 80 парках культуры и отдыха. Свыше тысячи мероприятий собирают порядка пяти миллионов человек.

Неизменно это Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, День народного единства, Масленица, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День молодежи.

Не забывают организаторы и про экологию. Различные экологические проекты и акции проводятся ежегодно. Такие областные акции, как «Лес Победы» и «Наш лес. Посади дерево», сопряжены с патриотическим воспитанием, затрагивают этические зоны памяти.

В 2020 году акция «Лес победы» пройдет в мае, а акция «Наш лес. Посади дерево» — в сентябре.

«Всего в течение года в ПКиО проводится более шести тысяч мероприятий», — подытожил Михаил Хайкин.