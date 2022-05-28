Замминистра обороны Панков поздравил «Юнармию» с 6-летием от имени Шойгу

Заместитель министра обороны Николай Панков побывал на открытии фестиваля «Патриотизм будущего». Он поздравил «Юнармию» с шестилетием со дня возникновения от имени министра обороны Сергея Шойгу.

«Дорогие юнармейцы, ребята! Позвольте передать вам самые теплые, самые искренние слова приветствия и добрых пожеланий от имени министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу», — сказал Панков.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что именно министр обороны предложил создать «Юнармию» и эта инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина.

Панков отметил, что в движении принимают участие более миллиона девушек и молодых людей со всей России.

«Отрадно видеть, как юнармейцы активно поддерживают наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса», — заявил замминистра.

По случаю шестилетия движения состоялся Всероссийский тематический форум «Юнармия ZA». Он будет длиться три дня.