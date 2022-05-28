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    28 мая 2022, 17:35

    Замминистра обороны Панков поздравил «Юнармию» с 6-летием от имени Шойгу

    Дарья Морозова

    Заместитель министра обороны Николай Панков побывал на открытии фестиваля «Патриотизм будущего». Он поздравил «Юнармию» с шестилетием со дня возникновения от имени министра обороны Сергея Шойгу.

    «Дорогие юнармейцы, ребята! Позвольте передать вам самые теплые, самые искренние слова приветствия и добрых пожеланий от имени министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу», — сказал Панков.

    Замминистра обороны Панков поздравил «Юнармию» с 6-летием от имени Шойгу | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Он добавил, что именно министр обороны предложил создать «Юнармию» и эта инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина.

    Панков отметил, что в движении принимают участие более миллиона девушек и молодых людей со всей России.

    «Отрадно видеть, как юнармейцы активно поддерживают наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, оказывают посильную помощь мирным гражданам Донбасса», — заявил замминистра.

    По случаю шестилетия движения состоялся Всероссийский тематический форум «Юнармия ZA». Он будет длиться три дня.