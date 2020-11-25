Более 58,5 тысячи семей из Подмосковья оформили ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет

В Подмосковье ежемесячную выплату получают более 98,5 тысячи детей от трех до семи лет. Ее оформили свыше 58,5 тысячи семей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская отметила, что выплаты уже оформили на 98,5 тысячи детей.

«В Подмосковье более 98,5 тысячи детей в возрасте от трех до семи лет получают ежемесячную выплату, а количество семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума составляет 58,7 тысячи», — уточнила она.

Получать выплату ну ребенка имеет право один из родителей или опекунов. Льгота предоставляется, если сумма доходов всех членов семьи до вычета налогов в расчете на одного человека не превышает величину прожиточного минимума в размере 13 115 рублей.

Средства выплачивают жителям, у которых есть постоянная регистрация в Подмосковье.

Деньги перечисляются не позднее последнего числа текущего месяца. Размер выплаты в Подмосковье составляет 6344 рубля.

Всю информацию о сроках выплат можно найти на сайте Единого выплатного центра Московской области.