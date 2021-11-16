Новое жилье в Подмосковье получили 58 человек из аварийных домов

На прошлой неделе 58 жителей Московской области были переселены из аварийного жилья в современные дома. Они переехали из 23 помещений общей площадью 912 квадратных метров, не отвечавших требованиям безопасности.

Как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области, переселение в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» затронуло жителей Павловского Посада, Каширы, Сергиево-Посадского и Орехово-Зуевского городских округов. Люди получили выкупную стоимость за освобожденное жилье или с ними были заключены договоры социального найма и мены.

В первой декаде ноября в Сергиевом Посаде снесли пять домов на Школьной улице. Построенные в 1949 году двухэтажные здания были признаны аварийными. Жильцы получили квартиры по подмосковной программе переселения.