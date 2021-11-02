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    02 ноября 2021, 02:04

    На госпрограмму «Культура Подмосковья» направят 5,6 млрд рублей

    В Подмосковье направят свыше 5,6 миллиардов рублей на госпрограмму по развитию культуры

    Александра Ломейко, Юлия Уткина

    В Московской области с 2022 года намерены планомерно увеличивать финансирование культурной сферы. На госпрограмму «Культура Подмосковья» направят свыше 5,6 миллиарда рублей.

    На госпрограмму «Культура Подмосковья» направят 5,6 млрд рублей

    Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов подчеркнул, что поддерживает мнение экспертов о мультипликационном эффекте в 5-10 рублей от вложенного в культуру одного рубля.

    «В Подмосковье сегодня реализуется целый ряд интереснейших культурных проектов, которые находят самый живой отклик у жителей. Например, „Пушкинская карта“», — добавил он.

    Про основные параметры госпрограммы «Культура Подмосковья» рассказал член профильного комитета Мособлдумы Олег Рожнов. На 2022 год запланированы расходы более 5,6 миллиарда рублей.

    «Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, в том числе в бюджет. Однако сфера культуры не может оставаться без должного внимания», — заметил он.

    Рожнов добавил, что финансирование, по сравнению с прошлым годом, хотят увеличить более чем на 700 миллионов рублей. Его будут осуществлять по восьми подпрограммам.

    «Основная часть расходов пойдет на „Развитие музейного дела в Московской области“ — свыше 1,2 миллиарда рублей», — сказал Рожнов.

    Депутат отметил, что это позволит обеспечить государственные музеи Подмосковья цифровыми гидами, повысить техническую оснащенность экспозиций, а также увеличить количество выставочных проектов и, как следствие, привлечь больше посетителей.

    Расходы на культурную сферу в следующему году запланированы на развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. На эти цели направят более 1,3 миллиарда рублей. В развитие библиотечного дела намерены вложить свыше 162 миллионов, более миллиарда — на укрепление материально-технической базы учреждений. Еще свыше 600 миллионов хотят пустить на развитие профессионального образования в сфере культуры.

    В 2022 году запланированы ремонтно-реставрационные работы в объектах культурного наследия трех государственных музеев Московской области — «Государственном музее-заповеднике „Зарайский Кремль“, Серпуховском историко-художественном музее, Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина.

    Аналогичные работы хотят провести на четырех объектах культурного наследия, которые находятся в собственности муниципальных образований: «Амбар середины XIX века» (городской округ Луховицы), Усадьба «Кривякино», XVIII–XIX века: Главный дом, середина XVIII века; Южный флигель; Северный флигель (городской округ Воскресенск).

    С проектом закона, дополнительными материалами к нему можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.