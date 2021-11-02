На госпрограмму «Культура Подмосковья» направят 5,6 млрд рублей

В Московской области с 2022 года намерены планомерно увеличивать финансирование культурной сферы. На госпрограмму «Культура Подмосковья» направят свыше 5,6 миллиарда рублей.

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов подчеркнул, что поддерживает мнение экспертов о мультипликационном эффекте в 5-10 рублей от вложенного в культуру одного рубля.

«В Подмосковье сегодня реализуется целый ряд интереснейших культурных проектов, которые находят самый живой отклик у жителей. Например, „Пушкинская карта“», — добавил он.

Про основные параметры госпрограммы «Культура Подмосковья» рассказал член профильного комитета Мособлдумы Олег Рожнов. На 2022 год запланированы расходы более 5,6 миллиарда рублей.

«Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, в том числе в бюджет. Однако сфера культуры не может оставаться без должного внимания», — заметил он.

Рожнов добавил, что финансирование, по сравнению с прошлым годом, хотят увеличить более чем на 700 миллионов рублей. Его будут осуществлять по восьми подпрограммам.

«Основная часть расходов пойдет на „Развитие музейного дела в Московской области“ — свыше 1,2 миллиарда рублей», — сказал Рожнов.

Депутат отметил, что это позволит обеспечить государственные музеи Подмосковья цифровыми гидами, повысить техническую оснащенность экспозиций, а также увеличить количество выставочных проектов и, как следствие, привлечь больше посетителей.

Расходы на культурную сферу в следующему году запланированы на развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. На эти цели направят более 1,3 миллиарда рублей. В развитие библиотечного дела намерены вложить свыше 162 миллионов, более миллиарда — на укрепление материально-технической базы учреждений. Еще свыше 600 миллионов хотят пустить на развитие профессионального образования в сфере культуры.

В 2022 году запланированы ремонтно-реставрационные работы в объектах культурного наследия трех государственных музеев Московской области — «Государственном музее-заповеднике „Зарайский Кремль“, Серпуховском историко-художественном музее, Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина.

Аналогичные работы хотят провести на четырех объектах культурного наследия, которые находятся в собственности муниципальных образований: «Амбар середины XIX века» (городской округ Луховицы), Усадьба «Кривякино», XVIII–XIX века: Главный дом, середина XVIII века; Южный флигель; Северный флигель (городской округ Воскресенск).

С проектом закона, дополнительными материалами к нему можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.