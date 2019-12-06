Красивый рекорд. 5555 детей родились в перинатальном центре Видного с начала года

В Видновском перинатальном центре за 11 месяцев 2019 года появилось на свет 5555 детей — 2915 мальчиков и 2640 девочек.

«Наш перинатальный центр является учреждением здравоохранения самого высокого, третьего, уровня, поэтому многие жительницы Московской области и других регионов обращаются именно в наш центр», — рассказала главный врач центра Тамара Белоусова.

Видновский перинатальный центр оснащен необходимым современным оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Врачи применяют современные методики и разрабатывают новые технологии лечения. Специалисты центра запатентовали технологию проведения операций беременным с врастанием плаценты.

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С 1 сентября всем мамам, родившим в роддомах и перинатальных центрах Московской области, вручают набор «Я родился в Подмосковье». В брендированный набор входят 53 самых необходимых на первое время предмета для мамы и малыша. Но если в наборе необходимости нет, то молодые родители могут заменить его денежной компенсацией — 20 тысяч рублей.

А ранее в семье Бурчак из Воскресенска родился 10-й ребенок. Девочку назвали Мариной. Она стала не только десятой в семье, но еще и 777-м ребенком, родившимся в этом году в городе.