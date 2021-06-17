Больше 50 переселенцев из аварийного жилья в Павловском Посаде переедут в новые квартиры до конца осени

В Павловском Посаде достроили дом, куда переедут 53 переселенца из аварийного жилья. Новоселье планируется до конца осени. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Трехэтажный дом с квартирами для переселенцев достроили на улице Спортивной в поселке Большие Дворы в Павловском Посаде. Зданию уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Строительство стало возможным благодаря президентскому проекту «Жилье и городская среда». В новые комфортабельные квартиры переедут 53 человека. Так расселят свыше тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Жителей переселят из аварийных домов на улице Максима Горького, дома 3 и 7.

Договоры социального найма и мены с жильцами заключат после решения всех юридических вопросов. Новоселье запланировано на третий квартал 2021 года.