Более 52 тысяч масок купили пассажиры в подмосковных автобусах

Если у пассажира нет маски, водитель имеет право не продолжать движение по маршруту. Чтобы защитить себя от коронавируса и не создавать проблем другим пассажирам, необходимо носить маску. Купить ее можно прямо в автобусе.

Средства индивидуальной защиты продают в общественном транспорте по пять рублей. Оплатить покупку можно картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой или наличными.

В регионе масочный режим действует повсеместно в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Чтобы привлечь внимание жителей к важности соблюдения масочного режима, в Сергиевом Посаде провели необычный перформанс. На вокзале появились пустые больничные койки и баннеры со словами: «Эти койки ждут вас, если не будете носить маски».