Более 500 тысяч тонн пластика и стекла отправили на переработку в Подмосковье с прошлого года

В прошлом году Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. С этого момента комплексы по переработке отходов отсортировали более 500 тысяч тонн пластика и стекла. Вторсырье в дальнейшем будут использовать в производстве. Об этом рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Благодаря активному участию жителей региона в раздельном сборе отходов, а также новой комплексной системе по сбору и переработке твердых коммунальных отходов мы сегодня можем точно сказать, в каких объемах отдельные фракции вовлекаются во вторичную переработку. С прошлого года на переработку наши предприятия направили более полумиллиона тонн стекла и пластика», — рассказал Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Зампред отметил, что из переработанного вторсырья изготовят миллионы единиц новых упаковок и бутылок.

«Отмечу, что сегодня в Подмосковье складываются реальные условия для создания системы вовлечения бытовых отходов во вторичный оборот в промышленных объемах, а соответственно, развития целостной системы безотходного производства и потребления», — подчеркнул Хромушин.

Больше всего полезных фракций отсортировали на комплексе «Экоград» в Зарайске — более 132,7 тысячи тонн, на КПО «Прогресс» в Рошале — более 116,5 тысячи тонн, КПО «Восток» в Егорьевске — более 73,8 тысячи тонн.

Менее чем за два года в Подмосковье создали эффективную систему обращения с отходами. Благодаря этому удалось закрыть 29 мусорных полигонов.

В Московской области уже работают восемь современных предприятий по переработке отходов. А контейнерные площадки привели к единому стандарту. Таких площадок в Подмосковье уже более 110 тысяч.

Также в регионе организуют площадки для раздельного сбора крупногабаритных отходов «Мегабак». Жители города могут оставить в специальных контейнерах старую бытовую технику, мебель, спил растений, пластик, бумагу, картон, стекло, батарейки. 17-я площадка появилась в Чехове.