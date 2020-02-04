«Лыжи мечты». 500 бесплатных занятий для особых детей проведут на горнолыжном курорте в Подмосковье

В горнолыжном клубе Гая Северина в Московской области проведут 500 бесплатных занятий для особых детей. Каждый участник получит от пяти до десяти уроков, сообщила пресс-служба проекта «Лыжи мечты».

Сейчас по благотворительной программе занимаются уже 35 ребят. Погода урокам лыжной езды не помешала.

«Несмотря на сложные погодные условия, мы сумели запустить учебные трассы и открыть очередной сезон „Лыж мечты“. Приятно видеть многих участников прошлых сезонов, снова вышедших на трассы, и, конечно, мы всегда рады участию новых детей», — рассказал руководитель горнолыжного клуба Илья Северин.

Программа «Лыжи мечты» работает с 2014 года. Ее организаторы — Сергей и Наталья Белоголовцевы. С помощью проекта спорт становится доступнее всем нуждающимся.

Горнолыжный клуб Гая Северина — крупнейший комплекс в Подмосковье. Находится он всего в 18 километрах от столицы. Его основал чемпион СССР по лыжному спуску Гай Северин. При клубе работают детско-юношеская школа, программа реабилитации «Лыжи мечты». Также проводятся всевозможные благотворительные акции.