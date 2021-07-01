Более 50 тысяч заявок на обслуживание газового оборудования подали в Подмосковье за три месяца

В Московской области с апреля проверяют газовое оборудование. Инспекторы осмотрели уже боле 160 тысяч домов. За время рейдов жители подали более 50 тысяч заявок на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

Газовики во время осмотров проверяют состояние оборудования и наличие договора на его техническое обслуживание. С апреля во время рейдов более 50 тысяч жителей Подмосковья подали заявку на заключение договоров.

Каждый собственник квартиры или дома обязан поддерживать в надлежащем техническом состоянии газовые приборы. В их число входят газовые плиты, водонагреватели, котлы, газовые горелки и счетчики.

Техническое обслуживание всего оборудования должно производиться минимум один раз в год. Из-за неисправности газовых приборов в доме может возникнуть пожар.

Подать заявку на заключение договора о техническом обслуживании можно на сайте Мособлгаза или по телефону горячей линии компании: 8 800 200-24-09. Также заявления принимают в офисах обслуживания клиентов.