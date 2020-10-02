Свыше 50 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье за пять лет

В Подмосковье уже пять лет работает система «Безопасный регион». За это время в Московской области установили более 50 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом рассказал руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть более 2,5 тысячи преступлений и почти 49 тысяч правонарушений.

«На сегодняшний день 37 тысяч обзорных видеокамер установлено в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках. Почти 10 тысяч видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных жилых домов, и три тысячи на автодорогах Подмосковья позволяют в автоматическом режиме распознавать лица граждан и номера автотранспорта», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Он добавил, что еще более тысячи камер установили собственники торговых центров и магазинов формата «у дома».

Камеры выполняют задачу профилактики совершения преступлений. В местах, где работают камеры видеонаблюдения, закон не нарушается.

После появления видеофиксации уровень уличной преступности в регионе стал ниже.

«Мы неоднократно убеждались на практике в действенности данной системы, в ее огромных возможностях. Видеонаблюдение помогает как раскрывать уже совершенные преступления, так и предотвращать новые», — подчеркнул Роман Каратаев.