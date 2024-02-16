Подмосковье 16 февраля 2024, 14:02 Новая книга с идеями о путешествиях по Подмосковью выйдет в апреле Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Путеводитель по Подмосковью с литературными и кинематографическими маршрутами планируется выпустить в апреле 2024 года. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По словам автора книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений» Александра Жесткова, издание предлагает более 50 идей путешествий по региону на разный срок — от одного дня до нескольких.

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Помимо хорошо знакомых достопримечательностей, читатели откроют для себя малоизвестные места и факты. Книга также является литературным и кинематографическим путеводителем по Подмосковью. В ней рассказывается о связи региона с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Аксакова, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Высоцкого и других писателей и поэтов.

Читателей познакомят с картинами известных художников, написанными в Подмосковье, и поведут по местам съемок знаменитых фильмов — от «Волги-Волги» до «О бедном гусаре замолвите слово». Это первый целостный кинопутеводитель по региону.

Кроме того, туристов ждут древние города и крепости, монастыри, необычные архитектурные сооружения. Автор предлагает посетить местные музеи, галереи и родовые усадьбы с интересной историей.

Электронная версия издания уже готова. Жители и гости Подмосковья могут поддержать проект и сами попасть на страницы печатной версии, приняв участие в краудфандинговой кампании.

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