Почти половину территории Московской области составляют леса и лесопарки. Они весьма востребованы жителями региона. В особенности семьями с детьми. Поэтому губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился запустить программу «Парки в лесу».

Как сообщил глава области в ходе ежегодного обращения к жителям, за пять лет будет создано 50 обширных парков. Мнение жителей будет обязательно учитываться.

«В этом году проведем работы в первых девяти. В частности, в Липовой роще в Мякинино, Ушмарском лесу в Домодедово, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках», — приводит слова Воробьева пресс-служба. Он уточнил, что внутри парков будут созданы пешеходные дорожки, поставят скамейки для отдыха, устроят зоны барбекю, спортивные площадки. Зимой организуют лыжни.

Андрей Воробьев напомнил, что изредка ранее выявлялись случаи вырубок скверов ради создания торговых павильонов или торговых палаток.

«Мы этого делать не будем. Скверы могут становиться только еще лучшими скверами», — подчеркнул глава региона.

Следующим вызовом Андрей Воробьев назвал чистые водоемы. По его данным, в прошлом году на состояние рек и прудов жаловались почти семь тысяч человек. Губернатор сообщил, что за пять лет было расчищено почти 53 километра участков рек.

«Туда вернулась рыба, а людям стало приятно провести выходной с друзьями или с детьми на берегу. Сегодня чистим 25 километр русла Клязьмы в Мытищах, Королеве, Пушкино. Приступили к Малаховскому озеру в Люберцах», — сообщил Воробьев.

Он анонсировал новую программу «100 прудов и озер», которая рассчитана на ближайшие три года.

Андрей Воробьев рассказал о прекращении с 2022 года санитарных вырубок, которые ранее были необходимы из-за нашествия короеда-типографа. Рубки будут разрешены только после общественных слушаний.

«Развивать экономику без строительных материалов невозможно, но добывать песок, срубая вековые сосны, — это варварство. Поэтому поручаю профильному блоку исключить вырубки для создания новых карьеров». — подчеркнул губернатор Подмосковья.

В преддверии длинных майских праздников, были опубликованы правила поведения на природе и определены места, где можно пожарить шашлыки без угрозы нарваться на штраф.