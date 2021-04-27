Воробьев назвал 5 приоритетов медицины Подмосковья, которые коснутся каждого

В Московской области продолжают развивать сферу здравоохранения. Эта сфера касается каждого, начиная от скорой помощи и заканчивая диспансеризацией. О главных приоритетах отрасли рассказал губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

Первый приоритет — скорая помощь. Ежедневно ее услугами пользуются несколько тысяч жителей. Чтобы работа специалистов становилась лучше, в регионе обновляют автомобили для перевозки.

Ежедневно туда приходит восемь тысяч вызовов. Чаще всего коллеги справляются, но без жалоб тоже не обходится. Чтобы их стало меньше, мы обновляем автопарк — в этом году дополнительно купили 167 новых машин Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Еще в Московской области продолжат строить новые больницы и поликлиники. Цель заключается в том, чтобы учреждения были в шаговой доступности для всех жителей.

«Следующая задача очень сложная — это первичное звено. Мы продолжаем строить больницы и поликлиники, чтобы в новых микрорайонах к врачу всегда можно было попасть, дойти пешком. Уже в начале года мы открыли две новые поликлиники — в Химках и Мытищах. До конца года откроем еще четыре — две в Красногорске и две в Подольске», — добавил губернатор.

Продолжат в регионе поддерживать пациентов с хроническими болезнями. По словам главы региона, нужно освоить новый подход оказания помощи.

«Как правило, это люди старше 55 лет, у которых есть проблемы с сердцем или сосудами. Чтобы не случилось обострения, таким жителям всегда нужна особая забота. Для этого в крупных городах Подмосковья мы открыли 50 специальных кабинетов врачей-кардиологов, чтобы сопровождать таких пациентов. Подобные кабинеты должны появиться во всех округах», — отметил Воробьев.

Четвертая тема — здоровье детей. В Красногорске построят современную больницу, где смогут лечить с самыми разными заболеваниями.

Уже в мае мы начнем активную стройку в Красногорске. Благодаря прямому решению президента там появится новая областная детская больница. Это будет современный центр с самыми высокими технологиями лечения по 28 профилям Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Пятым приоритетом губернатор назвал диспансеризацию, или check-up. По его мнению, должен стать нормой «Паспорт семейного здоровья» — специальный документ, где будет информация о факторах риска, о поставленных диагнозах и рекомендации специалистов.

«Почему мы так серьезно занимаемся привлечением на диспансеризацию? Потому что в Подмосковье стала возможной быстрая диагностика. За три года мы серьезно — почти на 200 единиц — увеличили количество тяжелого оборудования: КТ и МРТ, рентгенов, аппаратов для флюорографии, маммографов», — сказал Воробьев.

Он добавил, что раньше ждать планового обследования нужно было месяц. Теперь это занимает в среднем неделю.