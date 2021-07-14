Еще 5 подстанций отремонтировали в Подмосковье для улучшения качества электроснабжения

В Московской области модернизируют подстанции и заменяют опоры линий электропередачи, чтобы повысить качество подачи электричества в дома. За прошлую неделю отремонтировали еще пять подстанций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Работы по ремонту подстанций и замене опор линий электропередачи выполняет АО «Мособлэнерго». В период с 5 по 11 июля сотрудники компании отремонтировали пять подстанций и заменили 41 опору ЛЭП в проблемных муниципалитетах.

Ремонт проводят рамках реализации совместных с Министерством энергетики Подмосковья мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения.

За последнюю неделю обновили две подстанции в Пушкино, две — в Ступинском районе и одну — в Чехове. Опоры линий электропередачи меняли в Раменском, Пушкино, Ступине и Истре.

Ремонтные работы проводят с марта этого года. Всего в этом году АО «Мособлэнерго» реконструирует 15,3 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, заменит 984 опор ЛЭП, отремонтирует 72 трансформаторные подстанции.

«Помимо мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, Министерством энергетики Московской области ежегодно реализуются инвестиционные и ремонтные программы. Также особое внимание уделяется мероприятиям по снижению времени реагирования при устранении аварий на электросетях. В АО „Мособлэнерго“ один из лучших показателей. На ликвидацию технологических нарушений уходит в среднем 50 минут», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.