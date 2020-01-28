Низкий пол и мягкие сиденья. 5 новых автобусов появилось в Солнечногорске
Ключи от новых пригородных автобусов водителям вручил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. Все пять транспортных средств низкопольные и с мягкими сиденьями.
Один из автобусов используют для обучения водителей-стажеров. Четыре других поставят на маршруты № 31 Солнечногорск — Ожогино (Городок) и № 350 Менделеево (Башни) — метро «Водный стадион».
В салонах по восемь камер видеонаблюдения. Также есть специальные устройства, отслеживающие все происходящее внутри автобуса и со стороны улицы.
Водителям в постоянном режиме доступны рабочие маршрутные сети и расписание с точным временем прибытия на остановки. Все оснащение соответствует современным стандартам.
«Во всех автобусах мягкие сиденья. Если раньше были пластиковые, то в этих — мягкие, и людям будет комфортно ездить на дальние расстояния», — добавил директор Солнечногорского пассажирского автотранспортного предприятия Валерий Соломеннов.
В новых автобусах предусмотрена электронная система для бесконтактной оплаты проезда. Курсировать они начнут уже в ближайшее время.