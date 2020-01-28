    28 января 2020, 17:42

    Низкий пол и мягкие сиденья. 5 новых автобусов появилось в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Смирнова

    Пять новых автобусов, ориентированных на маломобильных граждан, в ближайшее время выйдут на маршруты №№31 и 350 в Солнечногорске.
    Низкий пол и мягкие сиденья. 5 новых автобусов появилось в Солнечногорске | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Ключи от новых пригородных автобусов водителям вручил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. Все пять транспортных средств низкопольные и с мягкими сиденьями.

    Один из автобусов используют для обучения водителей-стажеров. Четыре других поставят на маршруты № 31 Солнечногорск — Ожогино (Городок) и № 350 Менделеево (Башни) — метро «Водный стадион».

    Низкий пол и мягкие сиденья. 5 новых автобусов появилось в Солнечногорске | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В салонах по восемь камер видеонаблюдения. Также есть специальные устройства, отслеживающие все происходящее внутри автобуса и со стороны улицы.

    Водителям в постоянном режиме доступны рабочие маршрутные сети и расписание с точным временем прибытия на остановки. Все оснащение соответствует современным стандартам.

    Низкий пол и мягкие сиденья. 5 новых автобусов появилось в Солнечногорске | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Во всех автобусах мягкие сиденья. Если раньше были пластиковые, то в этих — мягкие, и людям будет комфортно ездить на дальние расстояния», — добавил директор Солнечногорского пассажирского автотранспортного предприятия Валерий Соломеннов.

    В новых автобусах предусмотрена электронная система для бесконтактной оплаты проезда. Курсировать они начнут уже в ближайшее время.