Около 480 новых рабочих мест появится в Воскресенске благодаря теплицам для ягод

В Воскресенском городском округе появится комплекс для выращивания ягод. Найти работу там смогут около 480 жителей Подмосковья.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, планы о запуске объекта озвучил президент компании «Экокультура» Александр Рудаков.

Компания планирует приступить к проекту по выращиванию здесь крупноплодной садовой земляники — это позволит выращивать до 1,5 миллиона килограммов клубники в год Сергей Воскресенский.

Компания «Экокультура» запланировала создать теплицы, где условия для выращивания ягод максимально приблизят к тем, которые есть в открытом грунте. Все это позволит использовать только биопрепараты, исключая химию.

«После выхода комплекса на свою полную мощность рабочими местами обеспечат около 480 жителей Московской области», — отметил Воскресенский.

Министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, что строительство комплекса начнется в 2022 году.