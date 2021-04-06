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    06 апреля 2021, 13:29

    Около 480 новых рабочих мест появится в Воскресенске благодаря теплицам для ягод

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Воскресенском городском округе появится комплекс для выращивания ягод. Найти работу там смогут около 480 жителей Подмосковья.

    Около 480 новых рабочих мест появится в Воскресенске благодаря теплицам для ягод | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, планы о запуске объекта озвучил президент компании «Экокультура» Александр Рудаков.

    Компания планирует приступить к проекту по выращиванию здесь крупноплодной садовой земляники — это позволит выращивать до 1,5 миллиона килограммов клубники в год

    Сергей Воскресенский.

    Компания «Экокультура» запланировала создать теплицы, где условия для выращивания ягод максимально приблизят к тем, которые есть в открытом грунте. Все это позволит использовать только биопрепараты, исключая химию.

    «После выхода комплекса на свою полную мощность рабочими местами обеспечат около 480 жителей Московской области», — отметил Воскресенский.

    Министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, что строительство комплекса начнется в 2022 году.