Подмосковье 10 июня 2023, 16:00 Жители Подмосковья приняли участие в акции по безопасности на железнодорожном транспорте Гореловский Валерий

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Региональная акция «Сохрани себе жизнь», призванная привлечь внимание горожан к соблюдению правил безопасности на железной дороге, прошла в 45 городских округах Московской области. Организатор проекта — Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На вокзалах региона волонтеры и представители профильных ведомств раздавали пассажирам шары в виде сердец и логотипом акции. Также участники проекта подключались к прямой трансляции и общались друг с другом в режиме онлайн.

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Как отметили в региональном Минтрансе, с начала этого года на железнодорожных путях в Подмосковье погибли около 80 человек. Порядка 47% смертельных случаев зафиксировано когда люди переходили рельсы в несанкционированных местах, 31% на пешеходных переходах и 22% на платформах, где пассажиры пытались взобраться без билетов.

По словам первого заместителя главы ведомства Евгения Аптекина, министерство регулярно проводит комплекс мер по профилактике транспортного травматизма.

«Мы строим пешеходные переходы через пути, ежедневно дежурим и проводим рейды на станциях и платформах, ликвидируем несанкционированные переходы, устанавливаем камеры фотовидеофиксации. Все это помогает нам сохранить жизни, но хочется, чтобы каждый человек понимал, что безопасность на железной дороге зависит от него самого», — отметил он.

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