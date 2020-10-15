Более 44 млрд рублей направили на борьбу с COVID-19 в Подмосковье

В Подмосковье оптимизировали расходы и направили более 44 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19. Выделенные средства пойдут на выплаты врачам, покупку новых автомобилей скорой помощи, оборудования в больницы, средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Изменения в бюджет приняли на очередном заседании Московской областной думы.

«Это уже четвертые уточнения в бюджет 2020 года. Мы столкнулись с новой ситуацией опасной, требующей от нас максимально оперативно принимать решения по финансированию важных мероприятий — таких как выплаты медикам, обеспечение их средствами защиты, питанием, закупкой медоборудования в больницы. Работая в тесном взаимодействии с исполнительной властью, федеральными коллегами, мы смогли оптимизировать расходы и в общей сложности направить свыше 44 миллиардов рублей на борьбу с инфекцией», — уточнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина отметила, что сейчас доходы бюджета уменьшились на 27,5 миллиарда рублей. Но планируется, что цифры выровняются за счет новых поступлений доходов. Правительство максимально оптимизирует расходы для того, чтобы освободить дополнительные средства на борьбу с COVID-19.

«Для покрытия дефицита бюджета будут наращиваться заемные средства. По итогам года в случае заимствований соотношение доходов с госдолгом составит порядка 50%, что предполагает, что уровень долга будет управляемым», — заключила министр.

Расходы на программу «Здравоохранение Подмосковья» увеличили на 22,6 миллиарда рублей, что составляет 4%.

Дополнительно власти направили почти восемь миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим с COVID-19.

Еще 1,6 миллиарда рублей выделили на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, питанием детей-инвалидов. Порядка 1,4 миллиарда рублей пойдет на обеспечение больниц и поликлиник средствами индивидуальной защиты.

Порядка одного миллиарда рублей из регионального бюджета направили на ремонт перепрофилированных отделений для лечения COVID-19. Почти 800 миллионов рублей пойдет на покупку медицинского оборудования, еще 400 миллионов рублей — на покупку новых автомобилей скорой помощи.