Еще 43 учителя из Подмосковья купят жилье по «Социальной ипотеке»

За этот год обеспечить субсидией планировали 110 специалистов — ее получил каждый из них. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Сегодняшним вручением мы закрываем квоту на этот год. <…> Мы видим, что эта программа — отличная мера поддержки: ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками Ирина Каклюгина.

Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Программу «Социальная ипотека» запустили в Подмосковье еще четыре года назад. За это время сертификаты передали более чем 300 педагогам. Правительство региона поддерживает учителей и другими способами.

«Например, для молодых педагогов предусмотрены „подъемные“ в размере 150 тысяч рублей. Еще существует доплата за классное руководство: в новом учебном году 11 тысяч рублей. Наши кадры — большая ценность. И их поддержка — одна из приоритетных задач областного правительства», — уточнила Ирина Каклюгина.

Программа помогает привлекать в регион квалифицированных специалистов — преподавателей, врачей, тренеров, ученых и не только. За все время участниками стали уже свыше 1,7 тысячи человек, рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Хочется пожелать, чтобы каждый профессионал получил квартиру своей мечты в Подмосковье, где все будут счастливы! Инна Федотова.

В этом году по «Социальной ипотеке» вручат 365 свидетельств, из которых педагогам выдали 110 сертификатов.