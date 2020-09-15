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    15 сентября 2020, 14:28

    Еще 43 учителя из Подмосковья купят жилье по «Социальной ипотеке»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 43 учителям из Подмосковья дали льготу на покупку жилья по программе губернатора «Социальная ипотека». Среди них 20 молодых педагогов. Сертификаты вручили в Доме правительства Московской области.
    Еще 43 учителя из Подмосковья купят жилье по «Социальной ипотеке» | Изображение 1

    За этот год обеспечить субсидией планировали 110 специалистов — ее получил каждый из них. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Сегодняшним вручением мы закрываем квоту на этот год. <…> Мы видим, что эта программа — отличная мера поддержки: ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками

    Ирина Каклюгина.

    Стоимость квартиры берет на себя правительство Подмосковья, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

    Еще 43 учителя из Подмосковья купят жилье по «Социальной ипотеке» | Изображение 2

    Программу «Социальная ипотека» запустили в Подмосковье еще четыре года назад. За это время сертификаты передали более чем 300 педагогам. Правительство региона поддерживает учителей и другими способами.

    «Например, для молодых педагогов предусмотрены „подъемные“ в размере 150 тысяч рублей. Еще существует доплата за классное руководство: в новом учебном году 11 тысяч рублей. Наши кадры — большая ценность. И их поддержка — одна из приоритетных задач областного правительства», — уточнила Ирина Каклюгина.

    Еще 43 учителя из Подмосковья купят жилье по «Социальной ипотеке» | Изображение 3

    Программа помогает привлекать в регион квалифицированных специалистов — преподавателей, врачей, тренеров, ученых и не только. За все время участниками стали уже свыше 1,7 тысячи человек, рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

    Хочется пожелать, чтобы каждый профессионал получил квартиру своей мечты в Подмосковье, где все будут счастливы!

    Инна Федотова.

    В этом году по «Социальной ипотеке» вручат 365 свидетельств, из которых педагогам выдали 110 сертификатов.

    Новости SMI.FM