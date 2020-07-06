Более 425 млн рублей направят в июле на выплаты подмосковным медикам, работающим с COVID-19

Медики, которые работают с COVID-19, будут получать дополнительные выплаты в течение еще трех месяцев. В Подмосковье на эти цели в июле направят свыше 425 миллионов рублей. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Владимир Путин дал поручение выплачивать медикам, работающим с COVID-19, дополнительные средства в течение еще трех месяцев. Из бюджета страны на это выделили порядка 7,5 миллиарда рублей. В Подмосковье в июле направят более 425 миллионов рублей.

«Несмотря на то, что число зараженных в регионе намного меньше, чем в апреле–мае — около 300 человек в день, — наши медики по-прежнему очень рискуют, работают в напряженном графике. Поэтому такая поддержка от государства важна», — отметил Брынцалов.

Выплаты останутся прежними. Врачи получат 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 50 тысяч рублей, а младший медперсонал — 25 тысяч рублей.

Врачи скорой помощи получат 50 тысяч рублей, а средний медперсонал и водители — 25 тысяч рублей.

«Эти выплаты наши медики будут получать с июля по сентябрь, исходя из самого факта работы с больными COVID-19», — пояснил Брынцалов.

Региональные доплаты тоже продлят на три месяца. От Подмосковья врачи получат 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 30 тысяч рублей, а младший — 10 тысяч рублей, водителям доплатят по 15 тысяч рублей. Уборщицы, буфетчицы, кастелянши и регистраторы также получат 10 тысяч рублей.