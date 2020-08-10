Более 420 несанкционированных свалок стройматериалов нашли в Подмосковье с начала июля

Более 420 сбросов строительного мусора обнаружили в Подмосковье с начала июля. Рейды проводят в каждом округе. На места выезжают общественники и работники Госадмтехнадзора. Цель — найти несанкционированные свалки на контейнерных площадках.

Инспекторы организуют рейды, цель которых — предотвратить сброс строительного мусора на контейнерные площадки во всех муниципалитетах Подмосковья. С начала июля состоялось 1083 выезда. Пресекли 421 нарушение. Об этом рассказал главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов. По итогам мероприятий возбуждено 360 административных дел, привлечено к ответственности 306 лиц Олег Баженов. Олег Баженов подчеркнул, что инспекторы предотвратили сброс 1225 кубометров мусора. Ранее начальникам всех 37 отделов областного Госадмтехнадзора вручили ключи от новых автомобилей. Автопарк пополнили при поддержке губернатора. По словам Олега Баженова, этот транспорт значительно повысит мобильность инспекторского состава. И это позволит оперативно решать задачи, связанные с контролем порядка.