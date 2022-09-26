Отопление пришло в 99,2% жилых домов Подмосковья | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 11:52 Поделиться Telegram

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Viber Отопление пришло в 99,2% жилых домов Подмосковья

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С начала запуска отопления оно пришло уже в 99,2% домов Подмосковья и 99,7% социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник. При этом 42 городских округа отчитались о полной готовности.

Там теплом обеспечили уже 100% жилых домов и социальных объектов. Это, например, Власиха, Жуковский, Звездный Городок, Королев, Мытищи, Клин, Красногорск, Люберцы, Черноголовка и другие городские округа.

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин поблагодарил всех специалистов за слаженную работу.

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Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100% Александр Самарин.

Перед началом отопительного сезона в Московской области проверили около 2,7 тысячи котельных. В порядок привели системы тепло-, электро- и водоснабжения.

Отопление в дома региона начало поступать 12 сентября. Его запустили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Все жилые дома Московской области на 100% обеспечат теплом до 30 сентября. Это сделают с учетом температурного графика.

В случае возникновения вопросов жители смогут обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу своего городского округа, в управляющую компанию или позвонить на горячую линию +7 (499) 455 54. Обращения принимают каждый день, с 08:00 до 22:00.

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