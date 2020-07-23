Более 400 тонн электроники собрали в Подмосковье на переработку с начала года

За первые полгода 2020-го в Подмосковье собрали больше 400 тонн электронных отходов. Электронику вывозят в рамках проекта «Школа утилизации».

За первые шесть месяцев этого года в Московской области собрали и переработали 414 тонн электролома. В прошлом году за этот период было утилизировано в два раза меньше — всего 230 тонн.

Программу «Школа утилизации: электроника» поддерживают министерство имущественных отношений, министерство экологии и природопользования, министерство образования и министерство здравоохранения Московской области.

А организовал проект Фонд рационального природопользования. В рамках проекта можно бесплатно сдать электронику на утилизацию. Участниками программы могут стать органы власти, бюджетные организации, школы, учреждения здравоохранения и жители региона.

Министерство имущественных отношений Московской области подвело итоги первого полугодия. Глава ведомства Наталья Адигамова отметила, что участниками стали 30 округов Подмосковья. В Коломне электролома собрали больше всего — 23 тонны. Орехово-Зуево заняло второе место — 19 тонн, а замыкают первую тройку Мытищи. Там собрали 15,6 тонны электролома.

Исполнительный директор фонда Александра Кудзагова отметила, что чтобы поддержать предпринимателей в непростой экономической ситуации, которая сложилась из-за пандемии, Фонд расширил действие программы и на коммерческие организации.

Теперь компании могут отдать старое оборудование на переработку за копейку за каждый кубометр.

Со следующего года выйдет запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования. Поэтому о правильной утилизации компаниям нужно думать уже сейчас.

Всю подробную информацию можно узнать на сайте Фонда. Там можно зарегистрироваться и узнать график выезда по городам.