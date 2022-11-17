Подмосковье 17 ноября 2022, 14:56 Еще 400 килограммов гуманитарной помощи мобилизованным отправят из Балашихи

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Ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе собрал очередную партию гуманитарной помощи весом 400 килограммов. Ее доставят в мобилизационные пункты.

Жители Балашихи в качестве гуманитарной помощи передали волонтерам продукты длительного хранения, теплые вещи, медикаменты, носки, балаклавы, которые сшили воспитанники Центра искусств и ремесел и ученики школы № 10.

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Среди гуманитарной помощи военнослужащим, которая отправляется из Балашихи каждую неделю, не только продукты и вещи, но и письма со словами поддержки и благодарности.

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Областной распределительный склад открыт в Балашихе при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья в рамках акции «Доброе дело».

Вся гуманитарная помощь, которая собирается в Московской области по этому проекту, поступает в Балашиху, а затем отправляется в мобилизационные пункты бойцам.

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