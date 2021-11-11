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    11 ноября 2021, 23:34

    400-й километр по программе соцгазификации проложили в деревне Левашово городского округа Серпухов

    В Подмосковье построили 400 километров газораспределительных сетей по президентской программе

    Анастасия Максимовских, Ксения Чернухина

    400-й километр газопровода по президентской программе социальной газификации построили в Московской области. Его проложили в деревне Левашово в городском округе Серпухов, сообщили в пресс-службе компании.

    400-й километр по программе соцгазификации проложили в деревне Левашово городского округа Серпухов

    Всего в программу соцгазификации в Серпухове вошли 67 населенных пунктов, где проживают почти 6 тысяч человек, полностью догазифицированы 8 из них.

    «Мособлгазом построено уже 2/3 новых сетей в рамках социальной газификации от годового объема. По данной программе всего за год мы построим 600 километров», — уточнил гендиректор Мособлгаза Игорь Баранов.

    400-й километр по программе соцгазификации проложили в деревне Левашово городского округа Серпухов | Изображение 1

    Он добавил, что суммарный годовой прирост газораспределительной сети по всем программам в регионе побьет рекорды за все годы и составит более тысячи километров.

    В Московской области полностью догазифицировали по президентской программе 548 населенных пунктов, где проживают 24,7 тысячи человек.