Еще 40 зарядок для электромобилей установят в Подмосковье по просьбам жителей

В Подмосковье уже работают 187 зарядных станций для электромобилей. Еще 40 установят в округах региона по просьбам жителей. Об этом рассказала пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Министерство энергетики Подмосковья проводит опрос жителей о необходимости электрозарядных станций для пользователей электрокаров. Чтобы станция появилась у вашего дома или около работы, нужно заполнить форму на сайте.

В 22 округах Московской области уже установили 187 зарядных станций. Их установили при поддержке АО «Мособлэнерго». Также в Подмосковье разместили первые пять станций быстрой зарядки fastcharge.

Вскоре в Подмосковье появится еще 25 станций, встроенных в «Умные опоры». Помимо этого, в регионе провели конкурс на закупку 40 стационарных отдельно стоящих ЭЗС, их установкой уже занимаются.

«В рамках проекта „Инфраструктура электротранспорта“, в Московской области планируется установить еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. Таким образом, на сегодняшний день в перспективе электрозарядная инфраструктура Московской области будет состоять более чем из 250 объектов ЭЗС. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», — уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Сейчас ведомство выбирает места, где установить новые станции зарядки. Число станций увеличивают, потому что растет спрос среди потребителей. Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Московской области проводят поэтапно. Технические решения постоянно совершенствуют, чтобы пользователям было удобно.

Новые электрозарядные станции — это важный шаг к популяризации электромобилей. Владельцам экологически чистого транспорта не нужно искать зарядные станции по своему маршруту движения, они могут зарядить свой электромобиль во дворах. В этом году зарядных станций станет больше.