Десятый ребенок в семье. 40-тысячный младенец родился в Видновском перинатальном центре

26 декабря в Видновском перинатальном центре родился 40-тысячный ребенок. Точкой отсчета стала дата получения статуса «Перинатальный центр» — 1 июня 2013 года. 40-тысячным ребенком стала девочка весом 3660 граммов, которая одновременно стала десятым ребенком в своей семье.

Молодая мама 30-ти лет поступила в перинатальный центр из городского округа Чехов. В настоящее время мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. Всего с 1986 года, со дня открытия Видновского родильного дома, который впоследствии стал перинатальным центром, родилось более 100 тысяч детей. В текущем году на свет появилось 5910 детей.

«Центр оснащен необходимым современным оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Врачи применяют современные методики и разрабатывают новые технологии лечения. В 2019 году специалистами центра запатентовано три методики, позволяющие успешно проводить операции беременным женщинам с врастанием плаценты в рубец на матке», — рассказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Видновский перинатальный центр пользуется заслуженной популярностью, как у жительниц Ленинского городского округа, так и у жительниц близлежащих и отдаленных районов Московской области и города Москвы.