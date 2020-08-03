Около 40 тысяч детей отдохнут в школьных лагерях Подмосковья летом. Какими будут правила?

В Подмосковье начали работать школьные лагеря для детей. Их открыли в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора. До конца лета там отдохнут порядка 40 тысяч детей.

На базе подмосковных образовательных учреждений запустили почти тысячу лагерей, досуговых площадок и отрядов. По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, особое внимание уделили безопасности.

Уборку проводят регулярно. В необходимом количестве выдают антисептики, индивидуальные средства защиты. Обрабатывают все поверхности и даже спортивный инвентарь.

Сделано все, чтобы ребята почувствовали себя комфортно и были в безопасности Ирина Каклюгина.

Прежде всего детям потребуется измерить температуру. Делают это при родителях, чтобы при необходимости отправить домой. Если все в порядке, ребенок может присоединиться к остальным отдыхающим.

Помещения дезинфицируют каждые несколько часов. Мытье рук — одно из главных правил. А тем, кто работает с детьми, каждые две недели необходимо сдавать тест на COVID-19. Едят отряды по очереди, чтобы не создавать больших скоплений людей.

В этом году все лагеря работают в одну смену. Тем, кто планирует отправить ребенка в школьный лагерь, необходимо позаботиться о справке от педиатра и прикрепить информацию о прививках. А тест на COVID-19 делать не требуется.