Четыре молодые семьи из Истры получили сертификаты на покупку жилья

Четыре молодые семьи из Истры получили сертификаты на приобретение жилья по государственной программе. В этом году еще 11 семьям выдадут такие же сертификаты.

Источник фото: телеканал «360»

Многодетная семья Новожиловых из Истры ютится в однокомнатной квартире. Братья с сестрой хотят, чтобы у каждого был свой угол. Сейчас домочадцам тесно. Даже за стол садятся по очереди. Заветная и банальная мечта детей — каждому по комнате, чтобы спать врозь.

Вот только своими силами многодетной семье такие апартаменты не купить. Год назад Новожиловы узнали, что можно получить денежный сертификат на покупку жилья.

«Нам подсказали друзья. Они тоже участвовали в этой программе. Два года назад они получили такой же сертификат, и они нам посоветовали. Да, надо походить по инстанциям, собрать справки, но это того стоит. Государство тебе может помочь, и ты сможешь приобрести свою жилплощадь», — поделилась Ольга Новожилова, многодетная мама.

Источник фото: телеканал «360»

Суть программы проста: молодым семьям выделяют деньги на приобретение жилья. За новые квартиры пары платят лишь часть стоимости, все остальное компенсируют. Суммы не маленькие от восьмисот тысяч до двух миллионов рублей. Необходимо лишь соответствовать трем условиям: быть не старше 35 лет, работать и жить в браке минимум пять лет. Новожиловы решили попытать счастье. Но особых надежд не питали. И вдруг им позвонили и сказали приходить за сертификатом.

Семья получила сертификат почти на два миллиона рублей. На покупку новой квартиры, конечно, не хватит, но участники программы могут также привлечь средства материнского капитала или взять ипотеку. Кроме Новожиловых деньги получили еще три молодые семьи из Истры.

Источник фото: телеканал «360»

«Пускай в этих квартирах, в этих домах рождается как можно больше детей, внуков, правнуков. И пускай они долгие годы, а то и десятилетия, и столетия служат на благо наших жителей», — сказала Татьяна Витушева, глава г. о. Истра.

В администрации округа уверяют, в следующем году счастливчиков будет 11. Ну, а Новожиловы уже вовсю подыскивают новое жилье. Маленький Никита склоняется к просторной четырехкомнатной, а двойняшки голосуют за светлую и уютную трешку в новостройке.