Четыре медучреждения построят в Подмосковье на деньги инвесторов в этом году

В этом году в Подмосковье достроят четыре медицинских учреждения за счет инвесторов. Новые объекты здравоохранения появятся в Серпухове, Одинцове, Лыткарине и Ленинском городском округе.

«В рамках комплексной застройки в Подмосковье создается социальная инфраструктура для комфортного проживания жителей. Так, в 2020 году построят четыре объекта здравоохранения в городских округах Ленинский, Одинцовский, Серпухов и Лыткарино», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Так, новая поликлиника на 450 посещений в смену появится в Ленинском городском округе. Застройщиком выступила группа компаний «ПИК».

Медицинский центр откроют в Серпухове. Его площадь составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Строительство ведет ООО «Серпуховнефтепродукт».

В Одинцовском городском округе в эксплуатацию введут хирургический корпус «Лапино» общей площадью 18,5 тысячи квадратных метров. Строительством занимается ООО «Хавен».

А жители городского округа Лыткарино получат кабинет врача общей практики площадью 200 квадратных метров. Его построит АО «ЮИТ Московский регион».

В прошлом году в Подмосковье открыли девять медицинских учреждений в городских округах Балашиха, Долгопрудный, Ленинский, Воскресенск, Мытищи и четыре объекта в Красногорске.