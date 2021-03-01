Подмосковные врачи смогут подключиться к вебинару о борьбе с ВПЧ 4 марта

Врачей Подмосковья пригласили подключиться 4 марта к вебинару, который посвятят Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека. Они смогут послушать ведущих в этой сфере специалистов России.

Вебинар начнется в 10:30 по московскому времени. Трансляцию проведут для акушеров-гинекологов, онкологов, педиатров. Они смогут онлайн послушать лекции профессоров, опытных врачей и не только.

Известно, что вирус папилломы человека способен вызывать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов. В 2021 году лозунг всемирного дня борьбы с ним, объявленного 4 марта, звучит так: «ВПЧ — вирус, который мы все можем победить!».

Россия вошла в список официальных партнеров Международного общества по ВПЧ для проведения мероприятий в этот день. Фонд развития социальных программ стал официальным партнером.

Программа вебинара

На вебинаре шесть специалистов обсудят актуальные вопросы об элиминации ВПЧ-ассоциированных заболеваний у взрослых или детей. Слушателям расскажут о роли вакцинации против вируса, ситуации в России и многом другом.

Среди спикеров будут:

• Филиппов Олег Семенович — врач — акушер-гинеколог высшей категории, заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России;

• Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна — главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН;

• Заридзе Давид Георгиевич — профессор, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, президент противоракового общества России и многие другие.

Узнать подробности можно на сайте благотворительного Фонда развития социальных программ.