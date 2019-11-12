Стало удобнее и пешеходам, и автомобилистам. 4 дороги отремонтировали в Дзержинском

Восемь дорог отремонтируют в Дзержинском в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. А в текущем году в муниципалитете обновили четыре улицы.

Заместитель главы администрации муниципалитета — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Никита Марковченков уточнил, что изначально на 2020 год запланировали ремонт четырех дорог: улиц Лермонтова, Шама, Школьной и Университетского проезда. А «Мосавтодор» поставил в план еще четыре дороги, расположенные по улицам Томилинская, Ленина, Лесная и Угрешская.

По словам главы Дзержинского Людмилы Ивановой, в 2019 году по программе губернатора в городском округе капитально отремонтированы четыре дороги: улица Энергетиков общей площадью свыше 11,3 тысячи м², часть улицы Лермонтова общей площадью более 3,7 тысячи м², улицы Спортивная и Садовая общей площадью более 15,4 м². Общая стоимость ремонта составила 18 миллионов рублей. Дороги были выбраны жителями по результатам голосования, проходившего на портале «Добродел».

Людмила Иванова рассказала, что план по ремонту дорог в этом году выполнен на 100%. «Трудности, конечно, возникали. В качество примера — безответственный подход подрядной организации к обновлению тротуара на улице Спортивной. В связи с этим подрядчик оштрафован. На данный момент тротуар сделан, но в следующем году планируем его переделать на протяжении всей улицы», — отметила глава муниципалитета, добавив при этом, что к укладке асфальта никаких нареканий нет, что подтвердила и специальная лаборатория.

Силами муниципального предприятия «Диск» в Дзержинском также велись работы по ликвидации ям на дорогах городского округа.

Как уточнил директор МБУ «Диск» Юрий Игнатьев, с начала лета на городских дорогах ликвидировано 1530 ям общей площадью 1305 м². «Основной объем работ выполнялся по жалобам жителей города, поступающих в Управление городского хозяйства или в Единую дежурно–диспетчерскую службу», — пояснил Юрий Игнатьев.

Местная жительница Юлия Тараторкина довольна преображением города, особенно расширением проезжей части по улице Спортивная. «Хорошо, что в этом году взялись за благоустройство старого города. Эта пешеходная дорога давно нуждалась в ремонте. Теперь мне с ребенком стало очень удобно гулять по ней», — поделилась впечатлением Юлия Тараторкина.

Еще одна жительница Дзержинского Ирина Кулакова заметила, что по отремонтированной Садовой стало удобно добираться до работы. «Большое спасибо руководству города, что обратили внимание на дорогу по улице Садовая. На данной улице находится большее количество производств, а дорога была в ужасном состоянии, вся разбитая. Теперь значительно удобнее добираться на работу — как на автомобиле, так и пешком», — поблагодарила Ирина Кулакова.

В 2019 году в Подмосковье отремонтировали более 1,7 тысячи муниципальных и свыше 480 региональных дорог. 30% от плана дорожных работ сформировано по итогам голосований жителей на портале «Добродел». В планах на 2020 год — отремонтировать 446 региональных и 775 местных дорог.