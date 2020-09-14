Почти 40 подмосковных семей получат земельные участки до конца осени

В Подмосковье многодетные семьи обеспечивают земельными участками. До конца осени землю получат 39 семей. Участки будут находиться в 12 округах. Об этом рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

На прошлой неделе ведомство согласовало землю для 39 семей. Участки площадью 4,7 гектара передадут семьям до конца осени.

Восемь участков находятся в Наро-Фоминске, шесть — в Орехово-Зуеве, пять — в Раменском, по четыре — в Солнечногорске и Коломне, по три — в Истре и Ступине, два земельных участка — в Серпухове, и по участку — в Шаховской, Жуковском, Егорьевске и Зарайске.