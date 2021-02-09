Почти 38 тысяч тонн отходов переработал КПО «Алексинский карьер» в Клину с начала года

КПО «Алексинский карьер» работает в регионе с 2019 года. В 2020-м его мощность увеличилась до 450 тысяч тонн отходов в год. Она позволила комплексу переработать почти 38 тысяч тонн с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

На КПО в Клину, как и на других действующих комплексах в регионе, половину поступающих отходов в этом году направили на вторичную переработку. На предприятии отбирают 20% вторичных материалов и 30% отходов пригодных для компостирования.

«Первая линия промышленной сортировки отходов работает в полном объеме. Вторсырье прессуется в отдельные кипы: бумага, стекло, металл, пластик и работает производство переработки органики в технический грунт, планируется дооснащение КПО производством по переработке пластика в гранулу, что является сырьем для многих предприятий по производству изделий из пластмассы», — рассказала председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО в Московской области» Лилия Белова.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Она добавила, что на территории КПО планируют создать седьмой музей отходов. Там будут проводить информационные семинары по повышению экологической грамотности жителей. Посетителей ждут интерактивные экскурсии.

За время работы КПО «Алексинский карьер» отсортировал более 100 тысяч тонн отходов. Их отправили на вторичную переработку. Это позволило сократить объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения.

Во время осмотра комплекса активисты проверили состояние закрытого в прошлом году полигона «Алексинский карьер». Там продолжается активная дегазация для недопущения распространения неприятных запахов в населенных пунктах городского округа Клин.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Сейчас на полигоне работает высокотемпературная факельная установка компании «Экоком». В ней сжигают биогаз мощностью 2500 кубических метров в час. Продолжается строительство очистных сооружений.

Работы планируется завершить в третьем квартале этого года. Скоро в рамках третьей очереди строительства рабочие пробурят, обвяжут и затампонируют еще три скважины.

Комплексная инфраструктура по обращению с ТКО строится в Подмосковье с 2019 года. В прошлом году закрыли 39 мусорных полигонов. Сегодня 10 современных КПО уже успешно функционируют в области. За время их работы на переработку направили свыше 2,6 миллиона тонн коммунальных отходов.