В Подмосковье построят 59 новых и модернизируют 38 старых предприятий

В этом году в Подмосковье появится 60 тысяч новых рабочих мест. Это на 20% больше, чем в предыдущем году. Причем, создавать их будут именно в отдаленных районах области, где ситуация с трудоустройством пока сложная. Ведь инвесторы туда идут неохотно. Поэтому те, кто вложится в строительство новых предприятий, получат дополнительные меры поддержки. Льготные займы и различные субсидии. Но взамен работодатели должны выполнить три простых, но важных условия. Так называемые «три по пятьдесят».

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, инвестор должен вложить больше 50-ти миллионов, создать больше 50-ти рабочих мест, и как минимум половину отдать жителям Московской области.

Удаленным территориям нужно дополнительное внимание и помощь по трудоустройству. Нужно разобраться всем главам. И Шаховскую вижу, и Серебряные Пруды, Коломна, Озеры, соответственно, нужно детализировать, знать каждого человека в лицо, и каждому предложить возможность трудоустройства Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Сейчас в регионе уже строят 59 новых предприятий и модернизируют еще 38. Результат — больше шести тысяч дополнительных рабочих мест и сокращение их дефицита в Коломне, Зарайске, Лотошино и Луховицах.