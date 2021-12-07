«360» стал лауреатом «Премии Рунета — 2021» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Награду вручили на торжественной церемонии, которая прошла в Москве, в кинотеатре «Художественный». Всего победителей премии выбирали в девяти основных и четырех спецноминациях, а также в народном голосовании в категориях «Кто», «Что» и «Где».

Всего на участие в премии было подано 1097 заявок, 54 организации и персоны объявлены победителями.

«Премия Рунета» — это грандиозное событие, кульминация года, которая затрагивает весь российский сегмент сети Интернет. Из года в год мы рады видеть такое количество выдающихся игроков среди представителей IT-рынка Сергей Плуготаренко директор РАЭК.

«Премию Рунета» вручили победителям в следующих номинациях: «Государство и общество», «СМИ и массовые коммуникации», «Образование и кадры», «Наука, технологии и инновации», «Культурные проекты в Сети», «Игровая индустрия и киберспорт», «Креативные индустрии», «Здоровье и медицина», «Экономика и бизнес», «За развитие среднего и малого бизнеса в Рунете», «#СЧАСТЬЕЕСТЬ», «Развитие внутреннего туризма», «Открытые коммуникации».

Лауреатами в номинации «СМИ и массовые коммуникации», помимо «360», стали медиахолдинг Independent Media, проект Food.ru, АО «Коммерсантъ».

«Благодаря „Премии Рунета“ не только профессиональное сообщество, но и вся общественность узнает имена лучших из лучших — тех, кто привнес большой вклад в развитие нашего с вами Рунета. Награда из года в год позволяет отметить важные для всего российского сообщества достижения со стороны бизнеса и государства. Поздравляю победителей и желаю не останавливаться на достигнутом!» — сказал Сергей Плуготаренко.