Еще 35 врачам из Подмосковья помогут с жильем по «Социальной ипотеке» в этом году

Сертификаты передадут работникам скорой помощи и врачам из Электростали, Королева, Истры, Чехова, Волоколамска, Щелкова, Пушкино, Наро-Фоминска, Коломны, Подольска и Лотошина. Еще свидетельства подготовили для специалистов территориального центра медицины катастроф.

Всего в этом году врачи Подмосковья получат 130 сертификатов, которые помогут им приобрести жилье.

Сама программа работает в регионе уже пятый год. За это время жилье по «Социальной ипотеке» получили не менее 1,5 тысячи учителей, воспитателей, врачей, ученых, тренеров.

Участники программы оплатят только проценты, в то время как правительство региона погасит тело кредита. И в течение 10 лет специалистам каждый месяц будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

Кроме того, до конца года Подмосковье планирует привлечь 232 медика в села по программе «Земский доктор». Среди них врачи и фельдшеры.