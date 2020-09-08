facebook_pixel
    08 сентября 2020, 15:16

    Еще 35 врачам из Подмосковья помогут с жильем по «Социальной ипотеке» в этом году

    Анастасия Аброськина

    Правительство Подмосковья поможет купить жилье еще 35 медицинским работникам до конца года. Они получат сертификаты по программе «Социальная ипотека», а это возможность оформить кредит в упрощенном формате. Задача — поддержать уникальных специалистов.
    Еще 35 врачам из Подмосковья помогут с жильем по «Социальной ипотеке» в этом году

    Сертификаты передадут работникам скорой помощи и врачам из Электростали, Королева, Истры, Чехова, Волоколамска, Щелкова, Пушкино, Наро-Фоминска, Коломны, Подольска и Лотошина. Еще свидетельства подготовили для специалистов территориального центра медицины катастроф.

    Всего в этом году врачи Подмосковья получат 130 сертификатов, которые помогут им приобрести жилье.

    Сама программа работает в регионе уже пятый год. За это время жилье по «Социальной ипотеке» получили не менее 1,5 тысячи учителей, воспитателей, врачей, ученых, тренеров.

    Участники программы оплатят только проценты, в то время как правительство региона погасит тело кредита. И в течение 10 лет специалистам каждый месяц будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.

    Кроме того, до конца года Подмосковье планирует привлечь 232 медика в села по программе «Земский доктор». Среди них врачи и фельдшеры.

    Новости SMI.FM