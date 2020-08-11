Свыше 35 тысяч жителей стали донорами крови в Подмосковье за семь месяцев

Областная станция переливания крови смогла заготовить почти 35 тысяч литров за семь месяцев. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Подмосковья Антон Масякин.

Что примечательно — 98% доноров сдали кровь безвозмездно. Благодаря всем этим людям мы действительно спасаем жизни каждый день Антон Масякин.

Например, один из донорских марафонов прошел в Красногорске. И за три дня сотрудники Дома правительства Подмосковья сдали 108 литров крови. Стать участниками хотели 257 человек, однако ограничения позволили допустить 212.

Сдать кровь может любой желающий. Для этого проводят акции, марафоны, а профильные учреждения открывают свои двери на постоянной основе.

Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.