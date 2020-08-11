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    11 августа 2020, 18:32

    Свыше 35 тысяч жителей стали донорами крови в Подмосковье за семь месяцев

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    С начала года более 35 тысяч человек стали донорами в Подмосковье. Они сдали кровь, которая спасла не одну жизнь. В основном ее используют для лечения детей с экстремально низким весом, людей с онкологическими болезнями, рожениц и пострадавших в ДТП.
    Свыше 35 тысяч жителей стали донорами крови в Подмосковье за семь месяцев

    Областная станция переливания крови смогла заготовить почти 35 тысяч литров за семь месяцев. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Подмосковья Антон Масякин.

    Что примечательно — 98% доноров сдали кровь безвозмездно. Благодаря всем этим людям мы действительно спасаем жизни каждый день

    Антон Масякин.

    Например, один из донорских марафонов прошел в Красногорске. И за три дня сотрудники Дома правительства Подмосковья сдали 108 литров крови. Стать участниками хотели 257 человек, однако ограничения позволили допустить 212.

    Сдать кровь может любой желающий. Для этого проводят акции, марафоны, а профильные учреждения открывают свои двери на постоянной основе.

    Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

    Новости SMI.FM