Удобные парковки и современные детские площадки. 34 двора модернизировали в Коломенском г. о.

В 2019 году в Коломенском городском округе к единому стандарту благоустройства привели 34 дворовые территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Начальник отдела организации содержания жилищного фонда и муниципального жилищного контроля администрации Коломенского округа Николай Пшенников уточнил, что сейчас идет приемка благоустроенных территорий. «По 10 из них мы выставили претензии подрядчикам на некачественные работы, настаиваем на исправлении недочетов», — рассказал Николай Пшенников.

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По его словам, самый большой объем работ в этом году выполнен во дворе домов № 41 и № 43 по улице Астахова и № 1 и № 5 по улице Девичье поле. «Здесь обновили более 90 процентов асфальта, отремонтировали имеющиеся тротуары и обустроили новые, установили новую детскую площадку, сделали освещение на ней, обустроили новую парковку. Общий объем затрат на благоустройство этого двора составил более 15 миллионов рублей», — подчеркнул начальник отдела организации содержания жилищного фонда и муниципального жилищного контроля.

Не забыты и сельские территории — семь дворов в адресном перечне благоустройства этого года расположены в деревнях и селах Коломенского округа: в Первомайском, Зарудне, Индустрии, Непецине, Акатьеве, Старом Бобреневе. Также в 2019 году во дворах Коломенского городского округа установили семь больших детских площадок по губернаторской программе.

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Глава муниципального образования Денис Лебедев пояснил, что в текущем году должно было быть открыто пять детских площадок, но по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева будет открыто семь. «Для родителей большое подспорье, когда рядом с домом находится такой детский городок», — заметил Денис Лебедев.

В сентябре подарок от губернатора получили коломенские дети в Сельникове, Пестрикове и Индустрии. В октябре на улице Леваневского и в Колычеве на набережной Дмитрия Донского открылись еще две.

«Я живу в соседнем дворе, но теперь могу весело и здорово проводить время здесь, на этой площадке. Она красиво сделана, тут очень много разных интересных вещей», — радуется семилетняя Ксения, живущая по соседству со двором дома №2 по улице Леваневского.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Жительнице села Пестриково Наталье Гурьевой новые площадки нравятся, она отмечает, что детей на них всегда много, приезжают даже из соседних деревень. «Если сравнивать с детскими городками из соседних поселков, то эта в разы отличается. Она больше, комфортнее, здесь так много всего. Дети в восторге, мы даже не ожидали», — добавляет Наталья Гурьева.

Дополнительные площадки появятся в Первомайском и Колычеве, во дворе домов на улицах Астахова и бульваре 800-летия Коломны (так называемый «птичий дворик»). Работы по установке игровых элементов уже завершаются, в течение недели специалисты проведут благоустройство территории.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Каждый год в рамках государственной программы Московской области по формированию современной городской среды на 2018–2022 годы и с учетом общественного мнения муниципалитет составляет адресный перечень дворов для комплексного благоустройства. При этом проводится инвентаризация и оценка их физического состояния. В перечень не включают дворы, благоустроенные ранее или новые, сформированные менее пяти лет назад.

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Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев поясняет, что работы по благоустройству дворовых территорий проходят по региональной программе, разработанной по инициативе губернатора. «В результате дворы не только приобретают современный вид, но и становятся более комфортными. Чтобы понимать, как должен выглядеть двор, и какие работы необходимы для его преображения, проекты благоустройства мы заранее обсуждаем с жителями», — делает особый акцент Денис Лебедев.

Всего с 2015 года в Коломенском городском округе благоустроено 212 дворов. План на 2020 год — 34 дворовые территории.