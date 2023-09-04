Подмосковье 04 сентября 2023, 17:50 Еще 28 постов для проверки чистоты воздуха открыли в Подмосковье в августе ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Система мониторинга качества воздуха в Подмосковье существенно расширилась в августе. За месяц в регионе появилось еще 28 стационарных постов, которые держат на контроле экологические показатели.

Посты появились в Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском, Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Пушкинском округах, а также в Солнечногорске, Серпухове, Лотошине, Домодедове, Королеве, Серебряных Прудах, Чехове, Ступине и Истре.

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«На сегодняшний день система мониторинга насчитывает уже 331 пост, это существенно больше запланированного. Жители обращаются с просьбами установить посты возле конкретных объектов негативного воздействия и вблизи социально значимых учреждений, поэтому мы стараемся вести эту работу опережающими темпами», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

С результатами работы постов может ознакомиться любой житель. Это можно сделать на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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